कानपुर में 35 साल पुराने फर्जी मुठभेड़ केस में 12 पुलिसवालों पर FIR, CBCID जांच में खुलासा; पढ़ें पूरा मामला

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Fake Encounter | महाराजपुर में 1991 में हुई मुठभेड़ की कहानी सीबीसीआईडी की जांच में गलत निकली है। फर्जी मुठभेड़ में 35 साल बाद 12 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है।

बता दें कि मामले में 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच शुरू हुई थी, इनमें छह की मौत हो चुकी है। आरोप था कि मुफ्त में प्लॉट न मिलने पर महाराजपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष विद्या सागर त्रिपाठी ने 12 लोग पकड़े और फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उनकी गिरफ्तारी कर ली।

महाराजपुर थाने में 22 अगस्त 1991 को तत्कालीन थाना प्रभारी विद्या सागर त्रिपाठी ने दर्ज मुकदमें में जिक्र किया था कि नर्वल मोड़ पर बदमाश वाहनों को रोककर लूटपाट कर रहे थे। पुलिस पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई।

मुठभेड़ के बाद गांधीग्राम निवासी राकेश पाठक व उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से अवैध असलहे व विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुआ। मुकदमे दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया गया। आरोपी के भाई ने फर्जी मुठभेड़ की शिकायत की मुख्य आरोपित राकेश पाठक के बड़े भाई देव प्रसाद पाठक ने मुठभेड़ को फर्जी बताया और शासन में शिकायत की। देव प्रसाद ने बताया था कि पुलिस उनके घर से पिता की लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक व लाइसेंसी रायफल ले गई। उन्हीं असलहों को मुठभेड़ में प्रयुक्त दिखा दिया।

इन 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज हुआ केस नाम वर्तमान पता उनि बीडी सारस्वत, सेवानिवृत्त निवासी एमआईजी बी-206, ट्रांस यमुना कॉलोनी, एत्माद्दौला, नगर (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश उनि योगेन्द्र नाथ सिंह, सेवानिवृत्त ग्राम मसौढ़ी, चरवा, कौशांबी, उत्तर प्रदेश हेका हृदय नारायण तिवारी, सेवानिवृत्त ग्राम सीतामढ़ी, कोईरीना, भदोही, उत्तर प्रदेश का तेज नारायण तिवारी, सेवानिवृत्त ग्राम सोहा, कल्यानपुर, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश का बैजनाथ, सेवानिवृत्त निवासी पसोर, चरवा, कौशांबी, उत्तर प्रदेश का बृजेश कुमार, सेवारत ग्राम रूपचन्द्रपुर, बदलापुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश का चन्द्रबली, सेवानिवृत्त निवासी ग्राम मवई, सराय अखिल, कौशांबी, उत्तर प्रदेश का विद्याकान्त शुक्ला, सेवानिवृत्त ग्राम नरवर चौकठा, मांडा, यमुनानगर (कमिश्नरेट प्रयागराज), उत्तर प्रदेश का रामआसरे, सेवानिवृत्त ग्राम बद्दूपुरी, करारी, कौशांबी, उत्तर प्रदेश का रमेश कुमार तिवारी ग्राम कतवारीपुर, सरायइनायत, गंगानगर (कमिश्नरेट प्रयागराज), उत्तर प्रदेश आरक्षी चालक जगेश्वर यादव, सेवानिवृत्त ग्राम गोरा, सोरांव, गंगानगर (कमिश्नरेट प्रयागराज), उत्तर प्रदेश उनि विवेचक रमेश चन्द्र निवासी ई-2/209, केशव कॉलोनी, देह, चकेरी, उत्तर प्रदेश। ड्राइवर ने खोल दी पुलिस की पोल इन आरोपों के बाद शासन ने मामले की जांच सीबीसीआइडी को सौंपी। तत्कालीन इंस्पेक्टर आरपी सिंह ने जांच शुरू की तो पुलिस ने जिस डीसीएम चालक के साथ लूट व मारपीट का घटना में जिक्र किया था, उस चालक ने पुलिस की कहानी की पोल खोल दी। उसने बताया कि रामादेवी चौराहे पर एक सिपाही ने कई लोगों को गाड़ी में बैठाया। इसके बाद महाराजपुर थाने से कुछ अन्य पुलिसकर्मी साथ में बैठ गए। नर्वल मोड़ में जाकर पुलिस ने गाड़ी खड़ी करा दी और मुठभेड़ का रूप दे दिया।