कानपुर में पारिवारिक विवाद की सूचना पर पहुंची PRV, नशे में धुत युवक ने पुलिस से की अभद्रता, होमगार्ड की उंगली तोड़ी

जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंदनगर में मंगलवार को पारिवारिक विवाद की सूचना पर पहुंची यूपी-112 की पीआरवी पुलिस से नशे में धुत युवक ने अभद्रता कर दी। पुलिसकर्मियों ने उसे शांत कराने का प्रयास किया तो उसने होमगार्ड की उंगली पकड़कर मोड़ दी। इससे उंगली में फ्रैक्चर हो गया। पीड़ित होमगार्ड की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज उसे हिरासत में ले लिया है।

जूही के मिलिट्री कैंप, हरनाम सिंह का हाता निवासी होमगार्ड धर्मेंद्र सिंह यूपी-112 के पीआरवी वाहन 9748 में तैनात हैं। उनके मुताबिक 11 ब्लाक निवासी शिवम बाजपेई ने यूपी-112 पर सूचना दी कि उसके घर में हमला हुआ है। सूचना पर पीआरवी मौके पर पहुंची तो वहां दो पक्षों में पारिवारिक विवाद चल रहा था। पुलिसकर्मी दोनों पक्षों को समझा रहे थे। इसी दौरान नशे में धुत शिवम अपने ताऊ की बेटियों से गालीगलौज करने लगा।