Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    कानपुर में पारिवारिक विवाद की सूचना पर पहुंची PRV, नशे में धुत युवक ने पुलिस से की अभद्रता, होमगार्ड की उंगली तोड़ी

    By Vipin Trivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 10:12 PM (GMT+05:30)

    कानपुर के गोविंदनगर में पारिवारिक विवाद की सूचना पर पहुंची यूपी-112 की टीम से एक नशे में धुत युवक ने अभद्रता की। युवक ने होमगार्ड धर्मेंद्र सिंह की उं ...और पढ़ें

    गोविंदनगर में नशेबाज के हमले में घायल होमगार्ड धर्मेंद्र सिंह। जागरण

    गोविंदनगर में नशेबाज के हमले में घायल होमगार्ड धर्मेंद्र सिंह। जागरण

    HighLights

    1. कानपुर में पारिवारिक विवाद में नशेड़ी युवक ने की अभद्रता।

    2. यूपी-112 के होमगार्ड धर्मेंद्र सिंह की उंगली तोड़ी।

    3. पुलिस ने आरोपित शिवम बाजपेई को हिरासत में लिया।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंदनगर में मंगलवार को पारिवारिक विवाद की सूचना पर पहुंची यूपी-112 की पीआरवी पुलिस से नशे में धुत युवक ने अभद्रता कर दी। पुलिसकर्मियों ने उसे शांत कराने का प्रयास किया तो उसने होमगार्ड की उंगली पकड़कर मोड़ दी। इससे उंगली में फ्रैक्चर हो गया। पीड़ित होमगार्ड की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज उसे हिरासत में ले लिया है।

    जूही के मिलिट्री कैंप, हरनाम सिंह का हाता निवासी होमगार्ड धर्मेंद्र सिंह यूपी-112 के पीआरवी वाहन 9748 में तैनात हैं। उनके मुताबिक 11 ब्लाक निवासी शिवम बाजपेई ने यूपी-112 पर सूचना दी कि उसके घर में हमला हुआ है। सूचना पर पीआरवी मौके पर पहुंची तो वहां दो पक्षों में पारिवारिक विवाद चल रहा था। पुलिसकर्मी दोनों पक्षों को समझा रहे थे। इसी दौरान नशे में धुत शिवम अपने ताऊ की बेटियों से गालीगलौज करने लगा।

    पुलिस ने उसे शांत रहने के लिए कहा तो वह दीवान संजय सिंह से भिड़ गया। होमगार्ड धर्मेंद्र ने विरोध किया तो आरोपित ने उनके दाएं हाथ की उंगली पकड़कर मोड़ दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शिवम को हिरासत में ले लिया। घायल होमगार्ड का मेडिकल कराया गया, जिसमें उंगली की हड्डी टूटने की पुष्टि हुई। गोविंदनगर थानाप्रभारी अशोक दुबे ने बताया कि आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।