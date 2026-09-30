मोहम्मद गौरी के सेनापति की मजार ध्वस्त कर चर्चा में आए थे इटावा DFO 'नायक', कानपुर में भी दी थीं सेवाएं

जागरण संवाददाता, कानपुर। कार दुर्घटना में दिवंगत इटावा के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) विकास नायक जिले की कमान संभाल चुके थे। प्रभागीय वन अधिकारी दिव्या के स्थानांतरण के बाद उनको इटावा के साथ कानपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

यह प्रभार उनके पास 20 मई से 20 जून एक महीने तक रहा। इस दौरान उन्होंने जुलाई में होने वाले वन महोत्सव का सफल आयोजन कराया। उन्होंने वन विभाग की नर्सरियों में तैयार की गई 52 लाख पौधों की खेप को कानपुर के अतिरिक्त दूसरे जिलों में भेजने की रूपरेखा भी तय की। इस बीच प्रभागीय वन अधिकारी आकांक्षा जैन कानपुर आ गईं।

विकास नायक से यहां का अतिरिक्त प्रभार ले लिया गया। विकास नायक इटावा सफारी के पास वन विभाग की संरक्षित भूमि पर कब्जा कर बनी मोहम्मद गौरी के सेनापति शम्सुद्दीन की मजार को ध्वस्त करा चर्चा में आए थे। उन्होंने मजार को ध्वस्त कराने के बाद वहां पौधारोपण करवाया था।