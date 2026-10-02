कानपुर पहुंचे उपमुख्यमंत्री मौर्य का दावा, 2027 में फिर बनेगी भाजपा सरकार, सपा का पीडीए अपराधियों का संरक्षक

जागरण संवाददाता, कानपुर। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को बेनाझाबर स्थित टीएसएच में भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित ‘नमो सेवा, अनकही कहानियां’ कार्यक्रम में कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि कानपुर आने का अवसर मिलने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से खुशी होती है और इसी कारण वह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं।'

सपा पर निशाना साधते हुए मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए ‘परिवार डेवलपमेंट एजेंसी’ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा का पीडीए गुंडों, अपराधियों, माफिया और दंगाइयों को संरक्षण देने वाला है। मौर्य ने कहा कि हिंदू समाज को बांटकर वोट हासिल करने की कोशिश सफल नहीं होगी। 2027 के चुनाव परिणाम के बाद सपा सफाई की ओर जाती दिखाई देगी।