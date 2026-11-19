जागरण संवाददाता, कानपुर। छावनी परिषद कार्यालय, कैंट में गुरुवार शाम सीबीआई की टीम ने छापा मारा। शाम करीब पांच बजे पहुंची टीम रात नौ बजे तक अकाउंट सेक्शन में फाइलें खंगालती रही और कर्मचारियों से पूछताछ करती रही। छापे से कार्यालय में कर्मचारी सहमे दिखे।

कर्मचारियों के अनुसार, दो नवंबर को हुई कैंट बोर्ड की बैठक में करीब 72 कर्मचारियों को एसीपी व एरियर के तीन करोड़ रुपये भुगतान करने का प्रस्ताव पास हुआ था। अकाउंट सेक्शन में तैनात मुख्य अधिशासी अधिकारी स्टीफन पीडी के पीआरओ का चचेरे भाई ने प्रत्येक कर्मचारी से एरियर भुगतान के एवज में 40 से 50 हजार रुपये तक की मांग कर रहा था। सभी 72 कर्मचारियों से 37 लाख रुपये से ज्यादा वसूली करने की तैयारी थी।

अंदेशा है कि परेशान कर्मचारियों ने ही सीबीआई को शिकायत की है। स्टाफ सदस्यों ने बताया कि करीब 15 दिन से कैग, प्रयागराज की टीम ने आकर वित्तीय कार्यों की फाइलों का ऑडिट किया था। इसमें अकाउंट सेक्शन के स्टाफ ने उनको उचित जानकारी दी।