CA Inter Result 2026: कानपुर के ओम गुप्ता पहली रैंक हासिल कर बने सिटी टॉपर, काव्या गुप्ता को मिला दूसरा स्थान

जागरण संवाददाता, कानपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की ओर से सितंबर 2026 में आयोजित सीए इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। कानपुर में ओम गुप्ता ने 400 अंक हासिल कर शहर में पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि काव्या गुप्ता 399 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। दोनों के बीच केवल एक अंक का अंतर रहा।

शहर की मेरिट सूची में रुद्र प्रताप सिंह 370 अंकों के साथ तीसरे, पार्थ निगम 359 अंकों के साथ चौथे और मोहम्मद अबुज़र 350 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रहे। शीर्ष पांच स्थानों पर रहे सभी विद्यार्थियों ने दोनों ग्रुप एक साथ उत्तीर्ण किए हैं।