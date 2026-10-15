बिठूर में खिला कमल, नगर पंचायत उपचुनाव में 2483 वोटों से जीते भाजपा प्रत्याशी समरेंद्र राणा

जागरण संवाददाता, बिठूर। नगर पंचायत बिठूर के अध्यक्ष पद के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी समरेंद्र सिंह राणा ने 2483 मतों से जीत हासिल की है। मतगणना पूरी होने के बाद चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक परिणाम अपलोड किए जाने की प्रक्रिया अभी चल रही है।

उपचुनाव में भाजपा और सपा समर्थित कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव के दौरान खींचतान भी देखने को मिली थी। मतदान के लिए पांच मतदान केंद्रों पर 10 बूथ बनाए गए थे। कुल 9474 मतदाताओं में से 6193 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। मतदान प्रतिशत 65.42 रहा था। पांच चक्र की मतगणना पूरी होने के बाद भाजपा प्रत्याशी राणा समरेन्द्र को विजेता घोषित हो गए हैं।