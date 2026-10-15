बिठूर उपचुनाव: पहले चरण में भाजपा के समरेंद्र सिंह राणा को 918 तो कांग्रेस को 9 वोट मिले

जागरण संवाददाता, कानपुर। नगर पंचायत बिठूर अध्यक्ष पद के उपचुनाव की मतगणना गुरुवार सुबह आठ बजे नगर पंचायत कार्यालय बिठूर में शुरू हुई है।

पहले चरण में मैनावती नगर और महर्षि वाल्मीकि नगर की मतगणना पूरी होने पर भाजपा प्रत्याशी समरेंद्र सिंह राणा को 918 मत मिले, जबकि सपा समर्थित प्रत्याशी आदर्श द्विवेदी को 322 मत प्राप्त हुए।

कांग्रेस प्रत्याशी को मात्र नौ मत मिले। पहले चरण के परिणाम में भाजपा प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि सपा समर्पित आदर्श द्विवेदी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस मात्र 9 वोट पाकर तीसरे स्थान पर है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद का यह उपचुनाव राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भाजपा ने बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा के भाई समरेंद्र सिंह राणा को पार्टी का चुनाव चिह्न देकर मैदान में उतारा था। ऐसे में चुनाव को विधायक के स्थानीय प्रभाव और परिवार की राजनीतिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है।