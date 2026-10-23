पहली बार अयोध्या में खेला जाएगा कर्नल सीके नायडू ट्राफी मुकाबला

जागरण संवाददात, कानपुर। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की ओर से कानपुर और लखनऊ के बाद अब गाजियाबाद और अयोध्या में भी बोर्ड ट्राफी मुकाबले कराने तैयारी चल रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) की घरेलू शृंखला अंडर-23 कर्नल सीके नायडू के नए सीजन के दो मुकाबले अयोध्या के डा. भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और गाजियाबाद के स्टेडियम की मेजबानी में कराने के लिए यूपीसीए ने अपने शेड्यूल में इन शहरों को मेजबानी सौंपी है।

जहां पर बीसीसीआइ के पर्यवेक्षक के निरीक्षण के बाद अयोध्या में 25 से 28 जनवरी के बीच असम तथा गाजियाबाद में दो से पांच फरवरी के बीच उत्तराखंड के साथ होने वाला मुकाबला खेला जाएगा। यूपीसीए पिछले कई सीजन से बोर्ड ट्राफी मुकाबलों के लिए कानपुर, लखनऊ, मेरठ के स्टेडियमों को मेजबानी में प्राथमिकता देता रहा है। लेकिन प्रदेश भर में क्रिकेट के विस्तार व कई शहरों में बने स्टेडियम में अब बोर्ड ट्राफी मैच कराने की योजना पर काम कर रहा है।