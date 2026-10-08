कानपुर AWEIL की नई पहल: अब लंबित नहीं रहेगी फाइल, प्रकरण के समाधान में देरी पर तय होगी जवाबदेही

जागरण संवाददाता, कानपुर। आयुध निर्माणियों में शिकायतें हों या संबंधित सेक्शन के कार्यों की फाइलें अब लटकेगी नहीं। हर फाइल के निस्तारण में देरी होने पर जवाबदेही तय होगी। रक्षा मंत्रालय के पीएसयू एडवांस्ड वेपंस एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआइएल) के शीर्ष अधिकारी लंबित प्रकरण को लेकर गंभीर है।

इसी क्रम में अर्मापुर मुख्यालय में 26 अक्टूबर से एक नवंबर तक 'सत्यनिष्ठा से समृद्धि' थीम पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम में अधिकारियों और सेक्शन प्रभारियों को कार्यस्थल से जुड़े अहम बिंदुओं पर जागरूक किया जाएगा। इसमें लंबित शिकायतों और मामलों के समयबद्ध निपटारे, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, डिजिटल पहल को बढ़ावा देने और अनुबंध प्रबंधन जैसे विषय शामिल हैं।

पारदर्शी कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए इन बिंदुओं पर जागरूकता जरूरी हो गई है। एडब्ल्यूईआइएल के निदेशक (मानव संसाधन) मानस कबिराज ने बताया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देश पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इसके अंतर्गत सरकारी विभागों और पीएसयू में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, पारदर्शी और ईमानदारीपूर्वक कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना, कर्मचारियों और अधिकारियों को नियमों और डिजिटल पहल के प्रति सजग करना उद्देश्य है। इस सप्ताह के अंतर्गत होने वाली जागरूक करने वाली गतिविधियां कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं।