औरैया में खौफनाक वारदात, पिता ने मामूली विवाद में 15 साल के बेटे को पीट-पीटकर मार डाला
औरैया के सहार थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपने 15 वर्षीय बेटे रिशू को पीट-पीटकर मार डाला।
HighLights
औरैया में पिता ने 15 वर्षीय बेटे की पीट-पीटकर हत्या की।
आरोपी पिता उनमेद सिंह घटना के बाद से मौके से फरार।
पुलिस शराब के नशे में हुई वारदात की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, औरैया। सहार थाना क्षेत्र के पुर्वा सोमवंशी गांव में सोमवार देर रात एक दिल दहला देने की घटना सामने आई, जहां एक पिता पर अपने 15 वर्षीय बेटे की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगा है। किशोर की पहचान रिशू के रूप में हुई है। घटना के बाद आरोपित पिता उनमेद सिंह फरार हो गया।
बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात किसी बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर उनमेद सिंह ने अपने बेटे रिशू की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद रिशू की मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सहार थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।
सहार थानाध्यक्ष गनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि आरोपित पिता घटना के बाद से फरार है। आरोपित ने शराब के नशे में घटना को अंजाम दिया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, आरोपित की गिरफ्तारी के बाद ही घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा।