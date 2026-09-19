औरैया में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर खड़े डंपर में दूसरे डंपर ने मारी टक्कर, एक की मौत

जागरण संवाददाता, औरैया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर शनिवार देर रात खड़े डंपर में पीछे से दूसरे डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में दूसरे डंपर के हेल्पर की मौत हो गई, जबकि चालक घायल हो गया।

दुर्घटना एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 277.1 पर रात करीब एक बजे हुई। टक्कर इतनी तेज थी कि चलते डंपर का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक और हेल्पर उसमें फंस गए।

पुलिस के अनुसार, डंपर का चालक एक्सप्रेसवे से गुजर रहा था। इसी दौरान उसने सड़क किनारे खड़े डंपर में टक्कर मार दी। हादसे की सूचना एक्सप्रेसवे कंट्रोल रूम से मिलने पर अछल्दा थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कुदरकोट थाने की पुलिस और एक्सप्रेसवे के अधिकारी-कर्मचारी भी वहां पहुंच गए।