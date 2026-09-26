घाटमपुर पहुंची अनुप्रिया पटेल, बोलीं- एनडीए गठबंधन पांच दल की मजबूत मुट्ठी

संवाद सहयोगी, घाटमपुर(कानपुर)। अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शनिवार को घाटमपुर में कहा कि एनडीए गठबंधन पांच दलों की एक मजबूत मुट्ठी है। 2027 में एनडीए का मुकाबला एक बार फिर ऐसे दलों से है, जो अफवाह फैलाकर राजनैतिक रोटियां सेंकते हैं।

उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आने वाले चुनावों में पूरी ताकत लगाने को कहा। अनुप्रिया पटेल शनिवार को नगर के मूसानगर रोड स्थित जनता महाविद्यालय ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि अपना दल प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनकर उभरा है।

जो पार्टियां अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करतीं, उन्हें समय लगता है, उनपर आरोप लगता हैं। लेकिन, सफलता के मार्ग पर आगे भी बढ़ती हैं। छोटे दलों पर तमाम बड़ी पार्टियां दबाव डालने की कोशिश करती हैं। कई बार छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों के दबाव में अपने सिंबल पर चुनाव भी नहीं लड़तीं। लेकिन, अपना दल कभी किसी दबाव में नहीं आई।

कई वर्षों का लंबा सफर तय किया वर्ष 1995 में गठन के बाद पार्टी ने कई वर्षों का लंबा सफर तय किया है। सबसे पहले प्रतापगढ़ में पार्टी का एक विधायक जीता। इसके बाद 2002 में तीन विधायक अलग-अलग जगहों से जीते। लेकिन, समाजवादी पार्टी ने उन्हें तोड़ लिया। पार्टी ने हार नहीं मानी। 2012 में वाराणसी की जनता ने उन्हें विधानसभा पहुंचाया। 2014 में दो लोकसभा सीटों पर पार्टी को जीत मिली। 2022 के विधानसभा चुनावों में 17 सीटों पर लड़कर पार्टी को 12 पर जीत मिली। उपचुनाव में एक और विधायक जीता।

कहा- बहरूपियों से सावधान रहें अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सपा, कांग्रेस जैसे तमाम दल ने 2024 में झूठी अफवाह फैलाई कि देश का संविधान खतरे में है। भोले मतदाता इसके शिकार हुए और एनडीए को नुकसान हुआ। इसके बाद ये दल भ्रम फैलाकर राजनैतिक हित साधने में लगे हैं। ये वो दल हैं जो लगाकर एनडीए की ताकत के आगे कई बार शिकस्त खाए हैं। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव को लेकर सपा, कांग्रेस ने भ्रम फैलाना शुरू किया है। वे संवैधानिक संस्थाओं, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय पर हमला करते हैं और रोज नया झूठ फैलाते हैं। कहा कि इन बहरूपियों से सावधान हो जाएं। ये वोट के लुटेरे आपके वोटों पर डकैती डालने के लिए मुस्तैद है।

अपना दल ने पिछड़ों के लिए काम किया अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जब सपा व कांग्रेस सत्ता में थीं तब न तो उन्होंने नीट परीक्ष में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिलाने का काम किया और न ही जातीय जनगणना कराई। कांग्रेस ने जनगणना का वादा किया और ऐसा तरीका अपनाया कि आज तक सरकार के पास पिछड़ों व दलितों की सही संख्या नहीं पहुंची। अपना दल ने संघर्ष करके मेडिकल की परीक्षा में पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षण लागू कराने जातीय जनगणना की प्रक्रिया शुरू कराने का काम किया। कहा कि अपना दल ने आउट सोर्सिंग भर्तियों में भी आरक्षण की नियमावली का पालन कराने की मांग की, जिसके बाद राज्य सरकार ने उनकी मांग पूरी की।