16 महीने बाद जेल से रिहा हुए अधिवक्ता धीरज उपाध्याय, गैंगस्टर एक्ट में राहत मिलने के बाद आए बाहर

जागरण संवाददाता, कानपुर। सोनभद्र जेल में बंद अधिवक्ता धीरज उपाध्याय उर्फ दीनू उपाध्याय को 16 माह बाद रिहाई मिल गई। हाईकोर्ट से गैंग्सटर में जमानत मिलने के बाद शनिवार दोपहर उन्हें रिहा कर दिया गया। दीनू के खिलाफ पिंटू सेंगर हत्याकांड के कारोबारी का अपहरण समेत कई मामले विचाराधीन हैं।

ऑपरेशन महाकाल के दौरान पिंटू सेंगर हत्याकांड मामले में अधिवक्ता दीनू उपाध्याय को 9 मई 2025 को जेल भेजा गया था। इसके बाद दीनू के खिलाफ एक के बाद एक कई मामले कोतवाली, नवाबगंज और फजलगंज थानों में दर्ज किए गए।