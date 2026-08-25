CM के सख्त तेवर के बाद Kanpur Nagar Nigam में बड़ा एक्शन, दो बड़े ठेकेदार गिरफ्तार, सिंडिकेट का सरगना गोविंद शर्मा फरार

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर नगर निगम में मुख्यमंत्री के सख्त तेवर के बाद बड़ी कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है। भाजपा के बागी पार्षदों ने महापौर के बेटे पर सरकारी जमीनों पर कब्जे का आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त से शिकायत की है। वहीं नगर निगम के दो बड़े ठेकेदार संदीप जैन और रज्जन बाजपेई गिरफ्तार कर लिया गया। ठेकेदारों के सिंडिकेट का सरगना गोविंद शर्मा फरार है।

पुलिस ने नगर निगम के दो बड़े ठेकेदार संदीप जैन और रज्जन वाजपेई को गिरफ्तार किया है। वहीं सिंडिकेट के कथित सरगना आगरा निवासी गोविंद शर्मा के फरार होने की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक उसकी लोकेशन राजस्थान में बताई जा रही है।

संदीप जैन, रज्जन वाजपेई और सरगना आगरा निवासी गोविंद शर्मा। सौजन्य: पुलिस मामले की जांच में नगर निगम में ठेका हासिल करने के लिए दबाव बनाने और प्रतिस्पर्धी ठेकेदारों को डराने-धमकाने के आरोपों की पड़ताल की जा रही है। नगर निगम की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है। जांच में सामने आया है कि नगर निगम में करीब 400 फर्में पंजीकृत हैं। इनमें 27 फर्में बड़े ठेकेदारों से जुड़ी बताई गई हैं। इनमें से आठ फर्मों की जांच की गई, जिनमें सात को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।

सात फर्में ब्लैकलिस्ट, 100 करोड़ के टेंडर निरस्त नगर निगम की जांच के बाद सात फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। इनके करीब 100 करोड़ रुपये के टेंडर निरस्त किए गए हैं। जिन फर्मों की जांच की गई, उनमें दिलीप बाजपेई एंटरप्राइजेज, अजय एंटरप्राइजेज, पारसनाथ बिल्डर, केरल एंटरप्राइजेज, तिरुपति ट्रेडर्स और जगदंबा एंटरप्राइजेज समेत अन्य फर्में शामिल हैं। आरोप है कि ठेके लेने के लिए एक्सपायर दस्तावेज लगाए गए और मशीनरी से संबंधित गलत सूचनाएं दी गईं। कुछ कार्यों में निर्माण की गुणवत्ता भी कमजोर पाए जाने की बात जांच में सामने आई है।

छह मुकदमे दर्ज, SIT करेगी जांच ठेकेदारों के खिलाफ अब तक छह मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें स्वरूप नगर में पांच और फजलगंज में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। इन मुकदमों की जांच के लिए एडीसीपी सेंट्रल अर्चना सिंह के नेतृत्व में विशेष जांच दल गठित किया गया है। टीम में एडीसीपी सेंट्रल के अलावा स्वरूप नगर और फजलगंज के एसीपी को शामिल किया गया है।

पिछले वित्तीय वर्ष में करोड़ों के टेंडर पुलिस के मुताबिक जांच के दायरे में आई फर्मों को पिछले वित्तीय वर्ष में करोड़ों रुपये के टेंडर दिए गए थे। पारसनाथ से जुड़ी फर्म को करीब 24 करोड़, तिरुपति ट्रेडर्स को करीब 30 करोड़ और जगदंबा एंटरप्राइजेज को करीब 20 करोड़ रुपये के टेंडर दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इन सभी कार्यों और टेंडर प्रक्रिया की जांच की जा रही है।

ई-टेंडर प्रणाली शुरू मामले के बाद नगर निगम ने ठेका प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-टेंडर प्रणाली शुरू कर दी है। पुलिस और नगर निगम अब उन सभी फर्मों, उनके दस्तावेजों और पिछले वर्षों में मिले ठेकों की जांच कर रहे हैं, जो कथित सिंडिकेट से जुड़ी बताई जा रही हैं।

पुलिस के मुताबिक गोविंद शर्मा ही कथित तौर पर ठेकेदारों को डराने-धमकाने और ठेकों को अपने हिसाब से प्रभावित करने का काम करता था। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। मामले में आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है।

सीएम के सख्त रुख के बाद हरकत में आए पुलिस आयुक्त और निगम आयुक्त नगर निगम में ठेकों में माफियागिरी और जबरन टैक्स वसूली को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवरों के बाद नगर निगम का अमला हरकत में आया है। आरटीओ में अवैध वसूली की शिकायत पर छापेमारी के बाद अब पुलिस नगर निगम में भ्रष्टाचार करने वालों पर शिकंजा की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल, नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय, अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था विपिन टाडा तीनों अधिकारी पुलिस आयुक्त कार्यालय में मौजूद हैं। उनके बीच इन सभी मामलों को लेकर बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि अगले दो-तीन घंटे में इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है।

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल सोमवार को साफ कर दिया था कि नगर निगम के खिलाफ जो भी शिकायतें आ रही हैं। उसकी जांच टीम गठित कर कराई जा रही है। जांच में आरोप सही मिलते हैं तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर किसी भी विभाग में कोई अवैध वसूली या किसी अन्य तरह से परेशान कर रहा है तो वह सीधे कार्यालय आकर मिल सकते हैं।

बागी पार्षद भी पहुंचे महापौर के बेटे बंटी के खिलाफ शिकायत लेकर इधर, महापौर के बेटे अमित पांडे उर्फ बंटी के खिलाफ बागी पार्षदों ने भी मोर्चा खोल दिया है। बागी पार्षद मंगलवार की दोपहर पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे। पार्षद पवन गुप्ता ने कहा की महापौर के बेटे अमित पांडे उर्फ बंटी ने कई सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। इन सभी मामलों के सबूत से उनके पास हैं। मुख्यमंत्री भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं इसलिए वह उक्त मामलों में बंटी पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर देने आए हैं। बागी पार्षदों में पवन गुप्ता के साथ लक्ष्मी कोरी, आलोक पांडे, विकास जायसवाल, हरि स्वरूप तिवारी मौजूद थे।

इधर, एक ठेकेदार को पुलिस ने उठाया नगर निगम में कार्यरत एक ठेकेदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सूत्र के मुताबिक नगर निगम के निर्माण कार्यों में काम करने वाली एक फर्म संजय जैन चला रहे हैं। संजय जैन और उनके भाई पारस जैन के खिलाफ एक शिकायत आई है जिसमें निर्माण कार्य में अनियमितता का विरोध करने पर धमकी देने का आरोप है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने पारस जैन के साथ उसके साथ ही रंजन वाजपेई को उठा लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है।

सीएम की फटकार के बाद दिखा असर, भुगतान और नए रजिस्ट्रेशन पर रोक नगर निगम में विकास कार्यों से जुड़े भुगतान पर रोक लगा दी गई है। साथ ही नए रजिस्ट्रेशन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। खुफिया की निगाह ठेकेदारों व अफसरों के सिंडिकेट पर लगी है। नगर आयुक्त के आवास व कार्यालय पर पुलिस ने सुरक्षा के तहत डेरा जमा दिया है। वहीं नगर निगम में पिछले तीन साल में हाटमिक्स प्लांट के साथ ही 200 करोड़ से सीसी रोड व इंटरलाकिंग टाइल्स के हुए कार्यों की फाइल खोलकर जांच की जा रही है।

माफियाराज खत्म करने के निर्देश दो दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए नगर निगम में चल रहे माफियाराज खत्म करने के निर्देश दिए थे। कहा था कि ठेकेदारी में हो रही धांधली को खत्म किया जाए। इसके बाद से इस खेल में शामिल अभियंता और कर्मचारी खुद को बचाने में लगे हैं। इस समय नगर निगम में करीब चार सौ ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन है। 27 ठेकेदार हाट मिक्स प्लांट से जुड़े हैं। हाटमिक्स प्लांट से जुड़े ठेकेदार के पास अपना प्लांट नगर निगम सीमा के अंदर होना जरूरी है, तभी ठेकेदार टेंडर डाल सकेगा।

दस्तावेज गलत दिखाने पर पांच ठेकेदार हो चुके ब्लैक लिस्टेड नगर निगम सदन में भी दो पार्षदों ने हाटमिक्स प्लांट में हो रही गड़बड़ी का मामला उठाया था। कमेटी बनी थी लेकिन बाद में मामला ठंडे बस्ते में चला गया। गलत जानकारी देने पर पांच ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड भी किया गया है। इन ठेकेदारों पर कार्रवाई कराने की तैयारी है।

गड़बड़ी करने में ठेकेदारों पर हो सकता मुकदमा विभागीय कार्रवाई के साथ ही गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों पर मुकदमा भी हो सकता है। इसमें शामिल अफसर व कर्मचारी भी फंसेंगे। इसकी जांच शुरू हो गई है। इसको लेकर नगर निगम में सन्नाटा छाया है। कोई भी अफसर बोलने से कतरा रहा है।

प्लांट में ताला तो बोले- प्लांट शिफ्ट हो गया नगर निगम के दस्ते ने भौंती, किदवई नगर समेत कई इलाकों में लगे प्लांटों की छानबीन की तो कई बंद मिले या खामियां मिलीं। किदवई नगर में ठेकेदार फर्म अजय इंटरप्राइजेज के प्लांट के गेट पर भी ताला मिला। ठेकेदार ने मुख्य अभियंता को पत्र लिखा है कि प्लांट नए स्थान पर शिफ्ट हो रहा है। जब तक शिफ्ट नहीं हो जा रहा है तब तक उसका प्लांट का रजिस्ट्रेशन निरस्त माना जाए।

नामित पार्षद भी मुख्यमंत्री तक पहुंचे नामित दस नगर पार्षद भी नगर निगम की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं। इसको लेकर रविवार को सभी नामित पार्षदों के प्रतिनिधि के रूप में राजेश श्रीवास्तव लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी से मिले। उन्होंने कहा कि नामित पार्षदों का कोई कार्य नगर निगम में नहीं होता है। अफसर मोबाइल नहीं उठाते हैं।