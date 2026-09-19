कानपुर में ज्वैलर के लाखों की चोरी, 30 किलो चांदी ले गए चोर

जागरण संवाददाता, कानपुर। पटकापुर चटाई मोहाल में शुक्रवार को सर्राफ के घर पर अलमारी के लाकर से करीब 30 किलो चांदी और 75 हजार रुपये चोरी हो गई। सर्राफ के अनुसार घटना के दौरान घर पर पत्नी और बेटी घर पर ही थे। फीलखाना थाना पुलिस ने जांच पड़ताल कर घर के आसपास सीसी कैमरे खंगालने में जुट गई।

चटाई मोहाल निवासी सर्राफ किशोर सिंह की चाैक में प्रियंक ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। परिवार में पत्नी सुशीला, बेटा अभय, बेटी प्रियंका हैं। किशोर सिंह ने बताया कि शुक्रवार को वह शहर से बाहर गए थे। बेटा दुकान संभाल रहा था। घर पर पत्नी व बेटी थे। रात करीब नौ बजे वह घर पहुंचे। इसी बीच बेटा भी दुकान से आ गया।