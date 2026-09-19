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कानपुर में ज्वैलर के लाखों की चोरी, 30 किलो चांदी ले गए चोर

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Sat, 19 Sep 2026 01:06 PM (IST)

कानपुर के पटकापुर चटाई मोहाल में एक सर्राफ के घर से अलमारी का लॉकर तोड़कर करीब 30 किलो चांदी और ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर में सर्राफ के घर से लाखों की चोरी हुई

  2. चोरों ने अलमारी के लॉकर से 30 किलो चांदी चुराई

  3. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर जांच में जुटी है

जागरण संवाददाता, कानपुर। पटकापुर चटाई मोहाल में शुक्रवार को सर्राफ के घर पर अलमारी के लाकर से करीब 30 किलो चांदी और 75 हजार रुपये चोरी हो गई। सर्राफ के अनुसार घटना के दौरान घर पर पत्नी और बेटी घर पर ही थे। फीलखाना थाना पुलिस ने जांच पड़ताल कर घर के आसपास सीसी कैमरे खंगालने में जुट गई।

चटाई मोहाल निवासी सर्राफ किशोर सिंह की चाैक में प्रियंक ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। परिवार में पत्नी सुशीला, बेटा अभय, बेटी प्रियंका हैं। किशोर सिंह ने बताया कि शुक्रवार को वह शहर से बाहर गए थे। बेटा दुकान संभाल रहा था। घर पर पत्नी व बेटी थे। रात करीब नौ बजे वह घर पहुंचे। इसी बीच बेटा भी दुकान से आ गया।

कुछ देर बाद भूतल पर कमरे में अलमारी खुली दिखी। जब उसे देखा तो लाकर भी खुला और उसमें रखा 60 लाख से अधिक की कीमत की करीब 30 किलो चांदी और 75 हजार रुपये गायब थे। फीलखाना थाना पुलिस ने जांच पड़ताल की। थानाध्यक्ष रीना सिंह ने बताया कि कैमरे जांचे जा रहे हैं।