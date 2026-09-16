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कानपुर में 2 मिनट 10 सेकेंड के वीडियो में दिखा अमानवीय कृत्य, युवक के सिर पर की लघुशंका, Video Viral

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Wed, 16 Sep 2026 02:12 PM (IST)

कानपुर के रावतपुर में एक युवक द्वारा दूसरे के सिर पर लघुशंका करने का अमानवीय वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ...और पढ़ें

नशे में धुत्त युवक के ऊपर जो युवक पानी डाल रहा है उसी ने बाद में उसी के ऊपर लघु शंका भी की। वीडियो ग्रैब

नशे में धुत्त युवक के ऊपर जो युवक पानी डाल रहा है उसी ने बाद में उसी के ऊपर लघु शंका भी की। वीडियो ग्रैब

HighLights

  1. कानपुर के रावतपुर में अमानवीय घटना का वीडियो वायरल

  2. एक युवक ने दूसरे नशे में धुत युवक के सिर पर की लघुशंका

  3. पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू की, घटना 20 दिन पुरानी

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर(कानपुर)। रावतपुर में एक युवक की दूसरे युवक के सिर पर लघुशंका करने की घिनौनी करतूत सामने आई है। युवक की अमानवीय हरकत का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बुधवार को तेजी से प्रचलित हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई।

ये वीडियो करीब 20 दिन पुराना और रावतपुर के मसवानपुर व सराय के बीच का बताया जा रहा है। दो मिनट 10 सेकेंड के इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक युवक शराब के नशे में जमीन पर बैठा है। तभी एक अन्य युवक आता है जो नशे में धुत युवक के सिर पर लघुशंका करता है। इसके बाद वह पानी की बोतल से उस पर पानी डालता हुआ दिखाई दे रहा है। घटना के समय एक और युवक भी पास में खड़ा है।

थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि वीडियो पुराना प्रतीत हो रहा है। जांच कराई जा रही है।दोनो युवकों की पहचान के बाद इस हरकत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।

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