कानपुर में 2 मिनट 10 सेकेंड के वीडियो में दिखा अमानवीय कृत्य, युवक के सिर पर की लघुशंका, Video Viral
कानपुर के रावतपुर में एक युवक द्वारा दूसरे के सिर पर लघुशंका करने का अमानवीय वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर के रावतपुर में अमानवीय घटना का वीडियो वायरल
एक युवक ने दूसरे नशे में धुत युवक के सिर पर की लघुशंका
पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू की, घटना 20 दिन पुरानी
संवाद सहयोगी, कल्याणपुर(कानपुर)। रावतपुर में एक युवक की दूसरे युवक के सिर पर लघुशंका करने की घिनौनी करतूत सामने आई है। युवक की अमानवीय हरकत का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बुधवार को तेजी से प्रचलित हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई।
ये वीडियो करीब 20 दिन पुराना और रावतपुर के मसवानपुर व सराय के बीच का बताया जा रहा है। दो मिनट 10 सेकेंड के इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक युवक शराब के नशे में जमीन पर बैठा है। तभी एक अन्य युवक आता है जो नशे में धुत युवक के सिर पर लघुशंका करता है। इसके बाद वह पानी की बोतल से उस पर पानी डालता हुआ दिखाई दे रहा है। घटना के समय एक और युवक भी पास में खड़ा है।
थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि वीडियो पुराना प्रतीत हो रहा है। जांच कराई जा रही है।दोनो युवकों की पहचान के बाद इस हरकत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
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