कानपुर में 2 मिनट 10 सेकेंड के वीडियो में दिखा अमानवीय कृत्य, युवक के सिर पर की लघुशंका, Video Viral

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर(कानपुर)। रावतपुर में एक युवक की दूसरे युवक के सिर पर लघुशंका करने की घिनौनी करतूत सामने आई है। युवक की अमानवीय हरकत का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बुधवार को तेजी से प्रचलित हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई।

ये वीडियो करीब 20 दिन पुराना और रावतपुर के मसवानपुर व सराय के बीच का बताया जा रहा है। दो मिनट 10 सेकेंड के इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक युवक शराब के नशे में जमीन पर बैठा है। तभी एक अन्य युवक आता है जो नशे में धुत युवक के सिर पर लघुशंका करता है। इसके बाद वह पानी की बोतल से उस पर पानी डालता हुआ दिखाई दे रहा है। घटना के समय एक और युवक भी पास में खड़ा है।