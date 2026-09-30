कानपुर में विधानसभा चुनाव से पहले खराब मिलीं 143 EVM, जांच में जुटी बेंगलुरू से आई 12 इंजीनियरों की टीम

जागरण संवाददाता, कानपुर। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ईवीएम और वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) जारी है। 17 सितंबर से शुरू हुए इस अभियान के दौरान 13 दिनों में 7688 यूनिट की प्राथमिक जांच पूरी हो चुकी है।

इनमें 143 मशीनें प्राथमिक जांच में खराब मिली हैं, जबकि 7545 यूनिट जांच में दुरुस्त पाई गईं। निर्वाचन आयोग के अनुसार एफएलसी में मशीनों की भौतिक और तकनीकी कार्यक्षमता की जांच की जाती है तथा प्रक्रिया राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कराई जाती है।