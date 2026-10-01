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एशिया मास्टर तैराकी प्रतियोगिता में कानपुर के 13 तैराक दिखाएंगे दम, बेंगलुरु में होगी चैंपियनशिप

By Ankush Kumar Edited By: Sakshi Gupta
Published: Thu, 01 Oct 2026 11:51 AM (IST)

बेंगलुरु में 3 से 10 अक्टूबर तक होने वाली द्वितीय एशिया मास्टर तैराकी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में कानपुर के 13 दिग्गज तैराकों का चयन हुआ है।

एशिया मास्टर तैराकी प्रतियोगिता में कानपुर के 13 तैराक दिखाएंगे दम।

एशिया मास्टर तैराकी प्रतियोगिता में कानपुर के 13 तैराक दिखाएंगे दम।

HighLights

  1. कानपुर के 13 तैराकों का भारतीय टीम में चयन।

  2. बेंगलुरु में होगी द्वितीय एशिया मास्टर तैराकी चैंपियनशिप।

  3. राष्ट्रीय मास्टर तैराकी प्रदर्शन के आधार पर हुआ चयन।

जागरण संवाददाता, कानपुर। द्वितीय एशिया मास्टर तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन तीन से 10 अक्टूबर तक बेंगलुरु में होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप के लिए भारतीय मास्टर तैराकी टीम में शहर के 13 दिग्गज तैराक जगह बनाने में सफल रहे।

इन मास्टर तैराक का चयन भारतीय टीम में 22वीं राष्ट्रीय मास्टर तैराकी प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर हुआ। चयनित खिलाड़ी कई देशों के मास्टर तैराकों के बीच तैराकी विभिन्न स्पर्धा में पदक की दावेदारी पेश करेंगे।

भारतीय मास्टर तैराकी टीम के 70 से 74 आयुवर्ग में प्रकाश अवस्थी, आरके कमल चयन हुआ है। 55 से 59 वर्ष में पंकज जैन, 50 से 54 वर्ष में अमित यादव व राम कुमार को जगह मिली।

45 से 49 आयुवर्ग में विकास अवस्थी व राजेश कुमार तथा 35 से 39 आयुवर्ग में अनुभव मिश्रा, मोनू निषाद व सौरभ भारद्वाज चयनित हुए। 30 से 34 आयुवर्ग में विनायक तिवारी, राम कुमार गुप्ता, सरिता व कीर्ति आनंद भारतीय मास्टर तैराकी टीम में चुने गए।

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