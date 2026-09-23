कौन हैं हरियाणा की तैराक काम्या भारद्वाज? 14 घंटे 19 मिनट में इंग्लिश चैनल पार कर रचा इतिहास

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम की युवा ओपन वाटर तैराक काम्या भारद्वाज ने समुद्री तैराकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 22 सितंबर को काम्या ने इंग्लिश चैनल को 14 घंटे 19 मिनट में पार कर इतिहास रच दिया।

वह इंग्लिश चैनल पार करने वाली हरियाणा की पहली महिला तैराक बन गई हैं। काम्या ने ब्रिटेन के समयानुसार सुबह 5:35 बजे तैराकी शुरू की और शाम 7:54 बजे अपनी चुनौती पूरी की। दुनिया की कठिनतम समुद्री चुनौतियों में है इंग्लिश चैनल इंग्लिश चैनल की तैराकी दुनिया की कठिन समुद्री चुनौतियों में शामिल मानी जाती है। बेहद ठंडे पानी, तेज समुद्री धाराओं और बदलती परिस्थितियों के बीच काम्या ने लगातार अपनी गति और हौसला बनाए रखा। चुनौती के अंतिम चरण में समुद्री धारा और अधिक तेज हो गई थी।

पायलट की ओर से काम्या को बताया गया कि यदि गति नहीं बढ़ाई गई तो फिनिशिंग में 17 घंटे से भी अधिक समय लग सकता है। इसके बाद काम्या ने अपनी रफ्तार बढ़ाकर करीब 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी और निर्धारित समय से पहले लक्ष्य तक पहुंच गईं।

पाक स्ट्रेट में भी बनाया था राष्ट्रीय रिकॉर्ड काम्या की यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष उन्होंने डबल-वे पाक स्ट्रेट को 18 घंटे 15 मिनट में पार कर भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। लगातार कठिन समुद्री चुनौतियों को पूरा कर काम्या अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

सेवन सीज पूरा करने का लक्ष्य काम्या का लक्ष्य दुनिया के सात प्रमुख समुद्री मार्गों को पार करने वाली ‘सेवन सीज’ चुनौती पूरी करना है। इसके लिए वह आने वाले समय में कुक स्ट्रेट और नार्थ चैनल की चुनौती भी लेने की तैयारी कर रही हैं।