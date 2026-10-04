कन्नौज में झोलाछाप ने बच्चों को दी प्रतिबंधित कोडीन सीरप, भाई-बहन की हालत गंभीर

संवाद सहयोगी, छिबरामऊ(कानपुर)। मामूली बुखार और खांसी आने पर झोलाछाप ने मासूम भाई-बहन को कोडीन सीरप थमा दी। पहला डोज लेते ही दोनों की हालत बिगड़ गई। स्वजन ने तत्काल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर देखकर बेहोशी की हालत में दोनों को मेडिकल कालेज सैफई के अस्पताल में रेफर किया गया है।



जिले की सीमा से मैनपुरी के थाना किशनी का गांव रठोंगर बसा हुआ है। शनिवार से गांव में रहने वाले किसान विनय कुमार के छह वर्षीय बेटे लविश और तीन वर्षीय बेटी पलक को बुखार और खांसी आने लगी थी। इससे गांव के झोलाछाप से दोनों की विनय कुमार ने दवा ली थी। इस दौरान झोलाछाप ने कोडीन कफ सीरप दे दिया। रविवार सुबह जैसे ही दोनों बच्चों ने कोडीन का डोज लिया, तो हालत बिगड़ गई। सांस लेने में दिक्कत के साथ चक्कर आने लगे।

यह देखकर विनय कुमार ने बच्चों को 100 शैया अस्पताल छिबरामऊ में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने बच्चों को आक्सीजन देते हुए बेहोशी की हालत आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई के लिए रेफर कर दिया। इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डा. संतोष मिश्रा ने बताया कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल कोडीन कफ सीरप नहीं देना चाहिए। बच्चों के लिए प्रतिबंध है। इसके अलावा चिकित्सक के परामर्श पर ही इसे वयस्क लोगों के देने की छूट है।