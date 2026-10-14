PM आवास योजना: कन्नौज में 691 ग्रामीणों को मिलेगा अपना मकान, जल्द जारी होगी पहली किस्त

संवाद सहयोगी, कन्नौज। छिबरामऊ क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बेघर और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब पात्रों को उनके पक्के आशियाने की सौगात मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पहले चरण में क्षेत्र के 691 ग्रामीण परिवारों के सिर पर पक्की छत का सपना जल्द ही पूरा होगा। इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं और इसी सप्ताह में रीचेकिंग सर्वे का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा।

विकास खंड छिबरामऊ के अंतर्गत 96 ग्राम पंचायतें व 132 राजस्व गांव हैं। वर्ष 2024 में पात्र लाभार्थियों का सर्वे कराया गया था, जिसके आधार पर अब सूची को अंतिम रूप देने के लिए 14 पंचायत सचिव और छह सेक्टर एडीओ री-चेकिंग के कार्य में पूरी मुस्तैदी से जुट गए हैं, ताकि किसी भी वास्तविक पात्र का नाम छूट न सके।

इसके अलावा दो वर्ष बाद आए लक्ष्य के चलते कोई परिवार पात्रता की सूची से बाहर न चला गया हो। बता दें कि वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 7633 परिवारों की सूची तैयार की गई थी। लेकिन अधिकारियों की जांच में 4611 परिवार योजना के लिए पात्र मिले।

अब वर्ष 2029 तक इन 4,611 परिवारों को उनके सपनों का घर मुहैया कराया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के आवासों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा और गरीबों का जीवन स्तर सुधरेगा। योजना में पूरी तरह पारदर्शिता बरतने के लिए इस बार विशेष प्रबंध किए गए हैं।