कन्नौज में बारिश से खराब हुई 13 सड़कों का जल्द होगा कायाकल्प, बजट हुआ जारी

जागरण संवाददाता, कन्नौज। बारिश से खराब हुई सड़कों की जल्द ही मरम्मत होगी। बजट जारी होने के बाद राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद पांच वर्ष तक इन सड़कों को बेहतर रखने के लिए रख-रखाव भी करेगा।

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण के प्रयास से कृषि क्षेत्रों की सड़कों की हालत सुधारने का कदम उठाया गया है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद को वित्तीय वर्ष 2026-27 में गड्ढा मुक्त करने करने के लिए 397.99 करोड़ का बजट जारी किया गया है।