कन्नौज में टावर पर बिजली का तार खींचने के दौरान पैर फंसने से 30 फीट हवा में उछला किशोर, गिरकर मौत

संवाद सूत्र, कन्नौज। मशीन से तार खींचकर टावर में बांधने के दौरान खेल-खेल में किशोर की जान चली गई। ऊपर उठते समय हाथ से किशोर तार पकड़े रहा। देखते-देखते हवा में तार के साथ करीब 30 फीट तक ऊपर पहुंचने के बाद किशोर नीचे गिर गया। सिर में गंभीर चोट आने से उपचार के दौरान किशोर की मौत हो गई।

ठठिया के हरेईपुर गांव में 220 केवीए का ट्रांसमिशन सेंटर का निर्माण चल रहा है। लोहे के टावर बनाकर बिजली लाइन खींचने का भी खेतों में काम चल रहा है। शुक्रवार शाम करीब पांच बजे मिंडापुर्वा के पास मशीन से कर्मचारी तार खींच रहे थे। इस दौरान मिंडापुर्वा निवासी महेंद्र दोहरे का 15 वर्षीय बेटा हरिओम जो वहां बकरी चरा रहा था।

उसने जमीन पर पड़े तारों को ऊपर उठता देखकर एक तार पकड़ लिया। मशीन से तार खींचने की रफ्तार बढ़ने से हरिओम भी करीब 30 फीट ऊंचाई तक तार के साथ हवा में लटका हुआ पहुंच गया। झटका लगने पर तार छूटने से वह जमीन पर नीचे गिर गया। घटना देख कर्मचारी मौके से भाग निकले।