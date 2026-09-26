कन्नौज में किसान को बंधक बनाने का विरोध पड़ा भारी, दबंगों ने बोलेरो से कुचलकर ली बीएससी छात्र की जान

जागरण संवाददाता, कन्नौज। मारपीट के बाद युवकों ने किसान की पिटाई कर बंधक बना लिया। किसान को छुड़ाने पहुंचे किशोर समेत छह लोगों पर आरोपितों ने बोलेरो चढ़ा दी। इससे किशोर की मौके पर मौत हो गई। वहीं, पांच लोग गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने घेराबंदी कर भाग रहे दो आरोपितों को अलीगढ़ से गिरफ्तार कर बोलेरो को कब्जे में ले लिया। दिवंगत किशोर के चचेरे के भाई की तहरीर पर पुलिस ने छह के खिलाफ अपहरण और हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है।

सदर कोतवाली के गांव रामपुर निवासी अरविंद सिंह ने गुरुवार को जलालपुर पनवारा स्थित कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू की बिक्री की थी। गुरुवार रात करीब 10 बजे वह कोल्ड स्टोरेज से लौट रहे थे। इस दौरान महमूदपुर पैठ गांव में महमूदपुर पैठ निवासी श्याम सिंह उर्फ मटरू, भतीजा अंकित तोमर, पड़ोसी पंकज, पवन, आशीष तोमर और शुभम बोलेरो खड़ी कर चाय की दुकान पर बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान अरविंद सिंह भी दुकान से पान-मसाला खरीदने लगे। किसी बात को लेकर श्याम सिंह और अरविंद सिंह के बीच कहासुनी होने लगी।

मामला बढ़ने पर दोनों के बीच मारपीट होने लगी। इसके बाद आरोपितों ने अरविंद सिंह को दुकान के पास बने एक मकान में बंधक बना लिया। इसकी जानकारी मिलते ही अरविंद सिंह का 17 वर्षीय भतीजा आशीष सिंह उर्फ भोलू पुत्र मलिखान सिंह, 50 वर्षीय भतीजा पृथ्वी सिंह उर्फ पूती ठाकुर, शिवा सिंह, राकेश दोहरे और महमूदपुर पैठ निवासी जाफरीन मौके पर पहुंचे। सभी लोगों ने जैसे ही कमरे से अरविंद सिंह को बाहर निकाला, तो आरोपितों ने सभी लोगों से मारपीट शुरू कर दी।