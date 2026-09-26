कन्नौज में किसान को बंधक बनाने का विरोध पड़ा भारी, दबंगों ने बोलेरो से कुचलकर ली बीएससी छात्र की जान
कन्नौज में किसान को बंधक बनाने के बाद छुड़ाने पहुंचे लोगों पर दबंगों ने बोलेरो चढ़ा दी, जिससे एक किशोर ...और पढ़ें
HighLights
किसान को बंधक बनाने के बाद छुड़ाने पहुंचे लोग।
दबंगों ने बोलेरो से कुचलकर किशोर की जान ली।
पुलिस ने दो आरोपियों को अलीगढ़ से किया गिरफ्तार।
जागरण संवाददाता, कन्नौज। मारपीट के बाद युवकों ने किसान की पिटाई कर बंधक बना लिया। किसान को छुड़ाने पहुंचे किशोर समेत छह लोगों पर आरोपितों ने बोलेरो चढ़ा दी। इससे किशोर की मौके पर मौत हो गई। वहीं, पांच लोग गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने घेराबंदी कर भाग रहे दो आरोपितों को अलीगढ़ से गिरफ्तार कर बोलेरो को कब्जे में ले लिया। दिवंगत किशोर के चचेरे के भाई की तहरीर पर पुलिस ने छह के खिलाफ अपहरण और हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है।
सदर कोतवाली के गांव रामपुर निवासी अरविंद सिंह ने गुरुवार को जलालपुर पनवारा स्थित कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू की बिक्री की थी। गुरुवार रात करीब 10 बजे वह कोल्ड स्टोरेज से लौट रहे थे। इस दौरान महमूदपुर पैठ गांव में महमूदपुर पैठ निवासी श्याम सिंह उर्फ मटरू, भतीजा अंकित तोमर, पड़ोसी पंकज, पवन, आशीष तोमर और शुभम बोलेरो खड़ी कर चाय की दुकान पर बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान अरविंद सिंह भी दुकान से पान-मसाला खरीदने लगे। किसी बात को लेकर श्याम सिंह और अरविंद सिंह के बीच कहासुनी होने लगी।
मामला बढ़ने पर दोनों के बीच मारपीट होने लगी। इसके बाद आरोपितों ने अरविंद सिंह को दुकान के पास बने एक मकान में बंधक बना लिया। इसकी जानकारी मिलते ही अरविंद सिंह का 17 वर्षीय भतीजा आशीष सिंह उर्फ भोलू पुत्र मलिखान सिंह, 50 वर्षीय भतीजा पृथ्वी सिंह उर्फ पूती ठाकुर, शिवा सिंह, राकेश दोहरे और महमूदपुर पैठ निवासी जाफरीन मौके पर पहुंचे। सभी लोगों ने जैसे ही कमरे से अरविंद सिंह को बाहर निकाला, तो आरोपितों ने सभी लोगों से मारपीट शुरू कर दी।
इस दौरान श्याम सिंह ने बोलेरो चढ़ाकर हमला कर दिया। बोलेरो के टायर चढ़ने से मौके पर ही आशीष उर्फ भोलू की मौत हो गई। वहीं अरविंद सिंह, पृथ्वी सिंह, शिवा, जाफरीन और राकेश दोहरे घायल हो गए। घटना के बाद आरोपित बोलेरो से फरार हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी विनोद कुमार ने अस्पताल पहुंच कर घटना की जानकारी की। दिवंगत किशोर के चचेरे भाई आदित्य ने आरोपितों के खिलाफ अपहरण और बोलेरो चढ़ाकर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
एसपी ने बताया कि अलीगढ़ से आरोपित पवन कुमार और शुभम को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से बोलेरो भी बरामद की गई है। जल्द फरार अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं, भाजपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया ने भी जिला अस्पताल पहुंच कर घायलों से घटना की जानकारी की।
दुकान चलाने के साथ किशोर करता था बीएससी की पढ़ाई
दिवंगत किशोर आशीष सिंह गांव में ही एक ईंट भट्ठे के पास परचून की दुकान चलाता था। इसके अलावा वह फर्रुखाबाद के एक कालेज से कृषि वर्ग से बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। चचेरे भाई बदन सिंह ने बताया कि आशीष पढ़ने में मेधावी था। वह दो भाइयों में छोटा था। तीन बहनें हैं। आशीष की हत्या से परिवार बेसुध है।
खंभे से न टकराती बोलेरो, तो कई लोगों की जाती जान
घायल अरविंद सिंह ने बताया कि पहले श्याम सिंह ने बोलेरो से उन्हें टक्कर मारी। इसके बाद अंकित से कहा कि सभी के ऊपर बोलेरो चढ़ाकर मौत के घाट उतार दो। यह सुनते ही अंकित ने दो बार उन लोगों पर बोलेरो चढ़ाई। बैक करते समय बोलेरो बिजली के खंभे से टकरा गई। इस दौरान वह लोग घायल हालत में खाई में कूद गए, लेकिन आशीष उठ नहीं पाया। उनकी आंखों के सामने दो बार बोलेरो चढ़ाकर आशीष की हत्या कर दी गई।