भिंड में हुई लूट के जेवर तलाशने कन्नौज पहुंची पुलिस, व्यापारियों ने जताया कड़ा विरोध

संवाद सहयोगी, छिबरामऊ। भिंड क्षेत्र में जेवरात लूट के मामले में विशुनगढ़ क्षेत्र के एक अपराधी के भाई का नाम चर्चा में आया। वहीं, भिंड पुलिस ने लूट का माल खरीदने को लेकर दो सराफा व्यापारियों की तलाश में नगर में छापेमारी की। जानकारी होने पर देर रात तक व्यापारी कोतवाली में डटे रहे।



मध्य प्रदेश के भिंड क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम दिया गया। इस मामले को लेकर गुरुवार को भिंड पुलिस कोतवाली छिबरामऊ पहुंची। भिंड पुलिस ने कोतवाली में बताया कि क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की दो बड़ी घटनाएं हुई थीं। जांच में थाना विशनगढ़ क्षेत्र के एक अपराधी के भाई का नाम सामने आया था। वहीं, मुख्य आरोपित ने लूटा गए जेवरात छिबरामऊ के दो सराफा व्यापारियों के यहां बेचने की जानकारी दी।

इसी आधार पर भिंड पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ नगर के दो सराफा व्यापारियों के यहां लूट के जेवरात की तलाश में छापेमारी की। इससे हलचल मच गई। देर रात व्यापारी कोतवाली पहुंच गए। व्यापारियों ने इसको लेकर नाराजगी जताई। देर रात भिंड पुलिस लौट गई। प्रभारी निरीक्षक कपिल दुबे ने बताया कि भिंड पुलिस लूट के जेवरात की तलाश में आई थी।