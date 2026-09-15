कन्नौज पुलिस की बड़ी कामयाबी, रोडवेज बस में पकड़ी गई 50 लाख की MDMA ड्रग्स

जागरण संवाददाता, कन्नौज। कानपुर-गाजियाबाद हाईवे पर सोमवार रात पुलिस ने रोडवेज बस में सवार चार तस्करों के पास से 50 लाख रुपये का एमडीएमए यानी मेथिलीन डाइआक्सी मेथिल एंफेटामाइन बरामद किया है। यह मादक पदार्थ विदेश में नाइट क्लबों में नशे के लिए उपयोग में लाया जाता है। तस्करों ने चलती बस में इसकी बिक्री करने की योजना बनाई थी।

सेंट्रल ब्यूरो आफ नारकोटिक्स (सीबीएन) ने सोमवार सुबह पुलिस को अलर्ट किया था। रात नौ बजे तिर्वा क्रासिंग के पास जीटी रोड पर हरदोई से आने वाले कन्नौज डिपो की रोडवेज बस की तलाशी हुई। इस दौरान हरदोई निवासी विशाल, सोनू यादव, सौरभ यादव और गौरव पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया।