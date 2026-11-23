जागरण संवाददाता, कन्नौज। जिले की 84 डिजिटल लाइब्रेरियों में से अब तक सिर्फ 37 में ही कंप्यूटर पहुंच सके हैं। शेष 47 लाइब्रेरियों में कंप्यूटर पहुंचने का इंतजार है। ऐसे में डिजिटल शिक्षा की सुविधा देने का सरकारी सपना अभी अधूरा नजर आ रहा है।

शासन की ओर से प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी के लिए तीन से चार लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। इसके तहत पंचायतों में फर्नीचर, मेज-कुर्सी और किताबों की व्यवस्था कराई गई। कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी जरूरी सुविधाएं समय से उपलब्ध नहीं हो सकी। इससे विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल सामग्री का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

डिजिटल लाइब्रेरी में विद्यार्थियों की उपस्थिति फेस रिकग्निशन के माध्यम से दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। कंप्यूटर की सुविधा ही नहीं होने से इस व्यवस्था को लागू करना भी मुश्किल है। कई स्थानों पर लाइब्रेरी खुलने के बावजूद संसाधनों के अभाव में उनका अपेक्षित उपयोग नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और आनलाइन अध्ययन के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है।

डिजिटल लाइब्रेरी से उन्हें स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन आधी से अधिक लाइब्रेरियों में कंप्यूटर नहीं पहुंचने से योजना की उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं, डिजिटल लाइब्रेरियों की व्यवस्था सुधारने के लिए एडीओ पंचायत को साप्ताहिक निरीक्षण करने और फोटो सहित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।