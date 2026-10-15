कन्नौज में फेसबुक की दोस्ती पड़ी भारी, किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले शादीशुदा युवक को 3 साल की सजा

जागरण संवाददाता, कन्नौज। फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद विवाहित युवक किशोरी बहला-फुसला कर उसे दिल्ली ले गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए युवक को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है। छिबरामऊ कोतवाली में 10 मार्च 2019 को किसान ने हाथरस जनपद के थाना मेडू के भूरापीर गली-01 निवासी नितिन कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

इमसें बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी की फेसबुक से नितिन की दोस्ती हो गई थी। इससे दोनों में बातें होने लगी। नौ मार्च को नितिन बेटी को बहला-फुसला कर दिल्ली ले गया। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने मामले की सुनवाई की।