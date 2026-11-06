हरदोई-कन्नौज मार्ग पर भीषण हादसा, तालाब में कार गिरने से दंपती और मासूम की मौत

जागरण संवाददाता, कन्नौज। हरियाणा से दिवाली पर घर लौट रहे परिवार की कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई। हादसे में दंपती समेत तीन माह के मासूम की पानी में डूबने से मौत हो गई। हादसा हरदोई जिले के बिलग्राम थाना क्षेत्र के परसोला गांव के पास हुआ।

हरदोई के फल मंडी निवासी 36 वर्षीय रमेश कुमार हरियाणा के गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। दिवाली मनाने के लिए लिए वह 30 वर्षीय पत्नी नीलम और तीन माह के नवजात बच्चे के साथ कार से घर आ रहे थे।