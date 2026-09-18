कन्नौज में चलती कार में REEL बनाना पड़ा भारी, बिजली पोल से टकराई कार; दो दोस्तों की मौत

जागरण संवाददाता, कन्नौज। शहर में गुरुवार देर रात सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है।

सदर कोतवाली के मोहल्ला अहमदी टोला निवासी 20 वर्षीय अराफात पुत्र इकलाख, बजरिया निवासी 20 वर्षीय सैफी पुत्र सद्दाम, 16 वर्षीय मोहम्मद अमान खान पुत्र उबेद खान व 18 वर्षीय अली खान पुत्र आदिल खान गुरुवार रात करीब एक बजे तिर्वा से वापस कन्नौज की ओर कार से आ रहे थे।