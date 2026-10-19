कन्नौज में 559 कन्याओं को शादी के लिए मिलेगा 1.11 करोड़ का अनुदान, 1117 लाभार्थियों को होगा फायदा

जागरण संवाददाता, कन्नौज। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संचालित शादी अनुदान योजना के तहत जिले की 559 गरीब कन्याओं के विवाह के लिए शासन ने एक करोड़ 11 लाख 80 हजार रुपये की धनराशि जारी कर दी है। इसमें प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 20 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।

योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में शासन ने कुल 1117 लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया है। इनमें से 558 लाभार्थियों को पूर्व में योजना का लाभ मिल चुका है। बजट समाप्त होने के बाद पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने शासन से शेष बजट की मांग की थी।