कन्नौज में बेसिक शिक्षा विभाग में 15 एआरपी पदों पर वैकेंसी, 2 नवंबर को होगी परीक्षा

जागरण संवाददाता, कन्नौज। जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत रिक्त 15 एआरपी (एकेडमिक रिसोर्स पर्सन) पदों पर चयन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगामी दो नवंबर को इसके लिए चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 15 एआरपी पदों पर चयन के लिए 9 सितंबर को आवेदन मांगे गए थे।

अंतिम तिथि 19 सितंबर तक कुल 57 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदनों की बारीकी से जांच के उपरांत 39 शिक्षक-शिक्षिकाएं परीक्षा के लिए योग्य पाए गए हैं। बीएसए संदीप कुमार ने बताया कि परीक्षा दो नवंबर 2026 दोपहर दो बजे से तीन बजे तक होगी। केके इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सभी अभ्यर्थी दोपहर एक बजे तक केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें। एक घंटे की परीक्षा में 70 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।