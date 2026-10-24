उन्नाव में एआरपी नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू, 2 नवंबर तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, उन्नाव। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी। 15 सितंबर को हुई लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार कराए बिना ही प्रक्रिया नए सिरे से कराने का फैसला लिया गया है। पहले की परीक्षा निरस्त कर दी गई है और अब दो नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों के सहयोगात्मक सुपरविजन के लिए एआरपी तैनात किए जाते हैं। जिले के नगर क्षेत्र और 16 ब्लॉकों में पांच-पांच एआरपी के हिसाब से कुल 85 पद निर्धारित हैं। वर्तमान में 61 एआरपी तैनात हैं और 24 पद रिक्त हैं।