आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, पूर्व सांसद सुब्रत के काफिले की गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलटी, एक सिपाही शहीद, दो घायल

जागरण संवाददाता, कन्नौज। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार दोपहर भाजपा से पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के काफिले में चल रही सुरक्षाकर्मियों की स्कार्पियो तेज रफ्तार के कारण डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। हादसे में उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही की मौत हो गई। वहीं दो गंभीर रूप से घायल हो गए।

कन्नौज से भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक मंगलवार दोपहर दो बजे इटावा के सैफई में आयोजित एक पार्टी के कार्यक्रम से लौट रहे थे। इस दौरान आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे सकरावा थाना क्षेत्र में किलोमीटर संख्या-145 पर सिकंदरपुर के सामने काफिले में पीछे चल रही स्कार्पियो कार डिवाइडर से टकरा कर पलट गई।

हादसे में मुख्य आरक्षी अभिषेक त्रिपाठी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मुख्य आरक्षी कुंवरपाल और वाहन चला रहा सिपाही शरद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। पूर्व सांसद ने हादसे की सूचना एसपी विनोद कुमार को दी।