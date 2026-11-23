संवाद सूत्र, तालग्राम (कन्नौज): आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर एंबुलेंस से टकराने के बाद तीन लेन में पलट गया। हादसे में एंबुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि उस पर सवार एक युवक घायल हो गया, अन्य सवार बाल-बाल बच गए।

बिहार के जिला मुजफ्फरपुर के कूड़नी निवासी मनीष कुमार पुत्र संजय पटेल प्राइवेट एंबुलेस लेकर दिल्ली से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। साथ में उनके साथ सहायक चालक मुजफ्फरपुर के थाना बरमूडा के तुर्की निवासी सुनील कुमार यादव, हेल्पर अरुण कुमार और साहिबगंज जगदीशपुर निवासी उमेश कुमार सवार थे।

रविवार रात करीब एक बजे जब वह तालग्राम क्षेत्र के किमी. संख्या 170.15 मुसाफिरपुर गांव के पास एंबुलेंस चालक द्वारा ब्रेक लेने पर पीछे से आ रहा ट्रेलर उससे साइड में टकरा कर अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे तीनों लेन का आवागमन बाधित हो गया। ट्रेलर में चूना पाउडर के पैकेट लदे थे जो सड़क पर बिखर गए। हादसे में एंबुलेंस सवार उमेश कुमार यादव घायल हो गये। सूचना पर यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद कनौजिया मौके पर पहुंचे।