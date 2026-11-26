संवाद सहयोगी, तिर्वा (कन्नौज)। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक की टक्कर से स्कूली बस में सवार चार छात्रों की मौत की विवेचना अभी शुरू भी नहीं हो सकी और एक और हादसा हो गया।

चालक को झपकी आने से तेज रफ्तार स्लीपर बस कंटेनर में पीछे से टकरा गई। इससे बस चालक, परिचालक समेत पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और जहां उनकी हालत में सुधार बताया गया है।

गुरुवार तड़के 4:40 बजे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के 184 किलोमीटर प्वाइंट पर तिर्वा कोतवाली के पचोर गांव के सामने तेज रफ्तार स्लीपर बस चालक को झपकी आने के कारण आगे चल रहे कंटेनर में टकरा गई। इसमें बस चालक चंदौली जिले के धीना थाना क्षेत्र के महुरा प्रकाश निवासी 20 वर्षीय अखिलेश पांडेय पुत्र श्याम पांडेय, उसके ही गांव के निवासी परिचालक गोविंद पुत्र शिवहर, यात्री गाजीपुर जिले के 30 वर्षीय शिवनाथ पुत्र देवपाल, दिल्ली के बादली समयापुर निवासी 28 वर्षीय फिरोज अंसारी पुत्र मस्तफा व उसका सात वर्षीय बेटा हुसैन जख्मी हो गया।