जालौन में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटा कंटेनर, सरसों के तेल के 600 कार्टन लूटकर ले गए लोग

संवाद सूत्र, कन्नौज। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से डिवाइडर से टकराकर कंटेनर पलट गया। हादसे में सड़क पर बिखरे सरसों तेल के 600 कार्टन लोग उठा ले गए। इस आरोप में ट्रांसपोर्ट कंपनी के प्रतिनिधि ने अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है।

हरियाणा थाना भिवानी के गांव सिवाड़ा निवासी रिंकू पुत्र बलबान ने थानाध्यक्ष को बताया कि वह जयपुर के आसाम केरला रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड़ ट्रांसपोर्ट का प्रतिनिधि है। पांच सितंबर को जयपुर की मदर डेयरी फ्रूटस एंड वेजिटेबल्स लिमिटेड से एक गाड़ी में 2062 कार्टन लादे गए थे।

600 कार्टन राह चलते लोग उठाकर ले गए सरसों के तेल की कट्टी व पाउच पैकट लोड करके ये गाड़ी असम के सिलीगुड़ी जा रही थी। आठ सितंबर की रात 2.30 बजे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर थाना तालग्राम क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने कंटेनर में टक्कर मार दी। इससे कंटेनर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर पलट गया।