झांसी से निकलते ही महिला ने कानपुर मेमू में कर दी चेन पुलिंग, ट्रेन खड़ी होते ही मची अफरातफरी, 40 मिनट तक हंगामा

जागरण संवाददाता, झांसी। झांसी-कानपुर सेंट्रल मेमू ट्रेन में शनिवार को एक महिला यात्री ने युवक पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए चेन पुलिंग कर दी। महिला ने युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ट्रेन को आगे नहीं बढ़ने दिया। सूचना पर पहुंची आरपीएफ ने महिला को समझाया। बाद में महिला पुलिस में शिकायत करने के लिए राजी हुई, जिसके बाद ट्रेन को कानपुर के लिए रवाना कर दिया गया।

यहा है पूरा मामला शनिवार को झांसी-कानपुर सेंट्रल मेमू अपने निर्धारित समय से लगभग 25 मिनट की देरी से झांसी स्टेशन से रवाना हुई थी। रास्ते में भी ट्रेन की रफ्तार प्रभावित रही। पूर्वाह्न 10:35 बजे ट्रेन एरच रोड स्टेशन पहुंची। यहां से ट्रेन आगे बढ़ने के बाद एक महिला यात्री ने चेन पुलिंग कर दी।

चेन खींचे जाने से ट्रेन में एमरजेंसी ब्रेक लग गए, जिससे ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरातफरी मच गई। वहीं, चेन पुलिंग करने वाली महिला ने ट्रेन रुकने के बाद आरोप लगाया कि कोच में मौजूद एक युवक ने उसके साथ अभद्रता की है। वह युवक के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने लगी और ट्रेन को आगे नहीं बढ़ने दिया।

कोच में मौजूद यात्रियों ने महिला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ी रही। घटना की जानकारी मिलने पर आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने महिला को समझाया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए राजी किया। इसके बाद ट्रेन को आगे रवाना किया गया।