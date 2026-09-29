झांसी के सुकुवा-ढुकुवा डैम में तीन युवकों की डूबने से मौत, पास मिली बाइक

जागरण संवाददाता, झांसी। प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित सुकुवा-ढुकुवा डैम में डूबने से तीन युवकों की मौत हो गई। मंगलवार सुबह डैम पर तैनात जेई की नजर तीनों के शवों पर पड़ी। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

मृतकों की पहचान सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के पेंच मोहल्ला निवासी राज, नगरा निवासी रीतेश परिहार और नीरज के रूप में बताई गई है। बताया गया है कि तीनों युवकों की गुमशुदगी संबंधित थानों में दर्ज थी। घटनास्थल पर पहुंंची पुलिस टीम। तीनों की थाने में दर्ज है गुमशुदगी एक साथ तीन शव मिलने की सूचना से मौके पर खलबली मच गई। बबीना प्रभारी निरीक्षक राहुल राठौर फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया। घटनास्थल के पास एक बाइक भी खड़ी मिली। पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेकर उसके सम्बन्ध में जानकारी जुटानी शुरू की।