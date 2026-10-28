इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन में सपा के डॉ. मानसिंह यादव विजयी, भाजपा के अशोक कुमार को 27663 मतों से हराया

जागरण संवाददाता, झांसी। इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन-2026 का अंतिम परिणाम घोषित हो गया है। समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रत्याशी डॉ. मानसिंह यादव ने 60,358 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की।

उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी अशोक कुमार राठौर को 27,663 मतों के अंतर से पराजित किया। अशोक कुमार राठौर को 32,695 वोट मिले। अंतिम परिणाम के अनुसार कुल 1,09,482 मतपत्रों की गणना की गई, जिसमें 9,596 मतपत्र अस्वीकृत घोषित किये गये।

निर्वाचन में डॉ. मानसिंह यादव को सर्वाधिक 60,358 मत मिले, जबकि अशोक कुमार राठौर 32,695 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। शिवशंकर पटेल को 3,949 वोट मिले। इसके अलावा मानसिंह यादव को 829, दीपक कुमार द्विवेदी को 609, विष्णु कुमार और सारिका को 309-309, सत्य चन्द्र दुबे को 254 तथा केशव कान्त शर्मा को 251 मत प्राप्त हुए। अन्य प्रत्याशियों में देवेश कुमार सिंह को 168, राहुल कनकने मोहित गुप्ता को 66, राज कुमार को 52 और शैलेन्द्र कुमार को 37 वोट मिले। परिणाम में मानसिंह यादव नाम से एक अन्य प्रत्याशी को भी 829 मत प्राप्त हुए।