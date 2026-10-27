झांसी में मंगेतर ने प्रेमिका संग अश्लील वीडियो भेजकर तोड़े शादी के सपने, युवती ने दी जान

जागरण संवाददाता, झांसी। मंगेतर की बेवफाई के चलते थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित नई बस्ती निवासी छाया पवार (24) ने फांसी लगाकर जान दे दी। आरोप है कि मंगेतर ने अपनी प्रेमिका के साथ के अश्लील वीडियो और तस्वीरें छाया के मोबाइल पर भेज दिए। इसके बाद से वह गुमसुम रहने लगी थी।

बुधवार सुबह उसका शव घर की ऊपरी मंजिल के कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। आक्रोशित परिजन मंगेतर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की माँग पर अड़ गए। रेलवे अस्पताल में तैनात जगदीश लाल की पुत्री छाया पवार का रिश्ता करीब आठ माह पहले रायसेन के रहने वाले एक युवक से तय हुआ था। रिश्ता तय होने के बाद छाया बेहद खुश थी। वह अपनी शादी और आने वाली जिंदगी को लेकर सुनहरे सपने संजो रही थी।