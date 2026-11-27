जागरण संवाददाता, झांसी। आवास कॉलोनी में एक युवती को अपने साथ ले जाने के लिए दो युवक आपस में भिड़ गए। किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होते ही लोगों ने अपने-अपने अन्दाज में टिप्पणी करनी प्रारम्भ कर दी।

वायरल वीडियो सीपरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित आवास विकास का बताया गया है। इसमें बीच सड़क पर एक युवती को अपने साथ ले जाने के लिए दो युवकों में विवाद हो रहा है। आसपास दर्जनों तमाशबीन खड़े हैं। दोनों युवक उस युवती को अपने साथ ले जाने के लिए खींचतान कर रहे हैं। इस दौरान युवती के चेहने पर न तो कोई संकोच दिख रहा और न ही वह डर अथवा सहम रही है। एक युवक उससे विवाह करने की बात कर रहा है तो दूसरा भी उसे अपना बनाने की बात कह रहा है। उसे जो युवक पकड़ता, उसी की ओर जाती दिख रही है।

आधा घण्टे तक चले इस ड्रामे के बीच एक युवक ने दूसरे के साथ हाथापाई भी कर दी और बाद में युवती को अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस घटना से पुलिस अनभिज्ञता जता रही है। यह वीडियो कब का है और दोनों के बीच विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ था, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

झाँसी में प्रेमी के साथ घर से निकली युवती को एसएसपी कार्यालय के बाहर अपने ही परिजनों के गुस्से का सामना करना पड़ा। तलाश करते हुए पहुँचे माता-पिता की नजर युवती पर पड़ी तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि माता-पिता ने युवती के साथ मारपीट कर दी।

दिनदहाड़े हुई इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि युवती अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई थी। इसकी जानकारी होने पर परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान एसएसपी कार्यालय के बाहर युवती दिखाई दे गई। उसकी माँग में सिन्दूर भरा था। उसे देखते ही माता-पिता ने युवती को पकड़ लिया। इसके बाद कहासुनी मारपीट में बदल गई। युवती के साथ हुई मारपीट को देखकर आसपास मौजूद लोग भी मौके पर एकत्र हो गए।