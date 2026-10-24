झांसी में नौकर ने चोरी के पैसे से सौतेले बाप को दिलाई Maruti Ertiga, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, झाँसी। नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर के यहाँ काम करने वाला नौकर 3 वर्ष से उनके लॉकर से नकदी चुरा रहा था और उसी चोरी के पैसे से उसने अपने सौतेले पिता को कार व ताऊ को बाइक दिलाई थी। वह लॉकर की चाबी निकालकर कभी 10 हजार तो कभी 15 हजार रुपये पार कर देता था।

चोरी के पैसों से ही वाहनों की किश्त जमा की जा रही थी। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एसपी (सिटी) प्रीति सिंह ने बताया कि नवाबाद थाना क्षेत्र में शिवाजी नगर स्थित एक नर्सिंग होम में गुमनावारा सुधा विहार कॉलनि निवासी दीपांशु अड़जरिया अपनी माँ ज्योति के साथ के काम करने आता था। अस्पताल के संचालक डॉ. संजय त्रिपाठी ने 23 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके यहाँ लॉकर से लगातार रुपए चोरी हो रहे थे।

2 दिन पहले उनके यहाँ काम करने वाला दीपांशु ही रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया। एसपी (सिटी) के अनुसार पकड़े जाने के बाद वह भाग निकला, पर नवाबाद पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में दीपांशु ने बताया कि लॉकर की चाबी बाहर बने बाथरूम की दराज में रखी रहती थी। वह चुपचाप चाबी निकालकर लॉकर खोलता और नकदी पार कर देता था। कभी 10 हजार तो कभी 15 हजार रुपये निकालने के बाद चाबी वापस उसी जगह रख देता था, ताकि किसी को शक न हो। वह लम्बे समय से चोरी कर रहा था।