झांसी में UPI से 2000 से अधिक का पेट्रोल-डीजल मिलना बंद, चस्पा किया नोटिस; MDR ने किया विरोध

जागरम संवाददाता, झांसी। यूपीआइ से 2 हजार रुपए से अधिक के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर (मर्चेण्ट डिस्काउण्ट रेट) लगाने के फैसले का विरोध शुरु हो गया है। राजनैतिक दल सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे हैं तो पेट्रोल पम्प संचालकों ने भी इसका सांकेतिक विरोध प्रारम्भ किया है। आदेश 15 अक्टूबर से लागू होगा, लेकिन पेट्रोल पम्प पर अभी से सूचना चस्पा कर दी गई है।

इस सूचना ने दोहरे संकेत भी दिए हैं। स्पष्ट है कि इस आदेश का भार पेट्रोल पम्प संचालक जनता पर ही डालने की तैयारी में हैं। पेट्रोल पम्प पर लगाए गए इस सूचना पोस्टर से वाहन चालकों में असमंजस और रोष की स्थिति बन रही है। लम्बी कतारों के बीच जब डिजिटल भुगतान से मना किया जा रहा है, तो ग्राहकों और कर्मचारियों में नोकझोंक भी देखने को मिल रही है।