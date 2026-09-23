बंगाल में मुस्लिम युवती से निकाह और 3 बच्चे... झांसी आकर युवक ने फिर बदली पहचान, कहानी सुनकर अधिकारी भी हैरान

अतुल शर्मा, झांसी। रोजी-रोटी की तलाश में झांसी से पश्चिम बंगाल पहुंचे राजापुर के एक युवक की पहचान वहां बदल गई। शपथपत्र में युवक ने दावा किया है कि जान का खतरा और दबाव महसूस होने पर उसने इस्लाम धर्म अपना लिया और राजकुमार से रफीक खान बन गया।

इसी दौरान उसने मुस्लिम युवती से निकाह किया और 3 बच्चों का पिता बना। अब झांसी लौटने के बाद उसने पत्नी व बच्चों के साथ दोबारा हिन्दू धर्म अपनाने का दावा किया है। राजकुमार और उसकी पत्नी ने जिलाधिकारी को अलग-अलग शपथपत्र देकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है।

पहचान तक बदल गई रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम राजापुर निवासी राजकुमार पुत्र महादेव ने जिलाधिकारी को दिए शपथपत्र में बताया कि वह कुछ वर्ष पहले रोजगार के लिए पश्चिम बंगाल गया था। वहां काम करने के दौरान उसके अनुसार उस पर दबाव बनाया गया और सुरक्षा को लेकर चिन्ता उत्पन्न हुई।

इसके बाद उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। धर्म परिवर्तन के बाद उसका नाम रफीक खान पुत्र सजीमुद्दीन निवासी विशनपुरा, थाना कालियाचक, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल हो गया। उसके आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज में भी यही नाम दर्ज हो गया।

शादी के बाद 3 बच्चों का पिता बना धर्म परिवर्तन के बाद राजकुमार उर्फ रफीक ने मुस्लिम युवती से शादी कर ली। दम्पती के तीन बच्चे भी हुए। लम्बे समय तक पश्चिम बंगाल में रहने के बाद अब वह पत्नी और बच्चों के साथ अपने पैतृक गांव राजापुर वापस आया है। यहां लौटने के बाद उसने अपनी मूल पहचान और धर्म में वापस आने की बात कही है।

पुराने दस्तावेज को बनाया आधार राजकुमार ने शपथपत्र में कहा है कि उसका मूल नाम राजकुमार पुत्र महादेव है और वह हिन्दू है। अपनी मूल पहचान के प्रमाण के रूप में उसने पिता के राशन कार्ड तथा प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 5 की अंकतालिका में दर्ज नाम का उल्लेख किया है। उसने कहा कि पत्नी और बच्चों के साथ उसने पुन: हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया है।