प्याज काटने को लेकर पति-पत्नी में हुआ झगड़ा, हंसिये से वार कर छत से नीचे फेंका; बचने के लिए रची ये खौफनाक साजिश

जागरण संवाददाता, झांसी। प्याज काटने को लेकर हुए विवाद में पति ने पहले पत्नी के सिर पर हंसिए से वार किया और फिर उसे छत से नीचे धकेल दिया। इसके बाद घटना को हादसा बताने का प्रयास किया गया। महिला की मां की तहरीर और पुलिस की जांच के बाद मामले का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपित पति लालाराम को शनिवार को गिरफ्तार किया है।

कोतवाली क्षेत्र में 15 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला की छत से गिरकर मौत हो गई है। अगले दिन महिला की मां गीताबाई ने पुलिस को तहरीर देकर बेटी की हत्या का आरोप लगाया। एसपी सिटी प्रीति सिंह के अनुसार, गीताबाई ने बताया कि उनकी बेटी दीपमाला की शादी सुरेश कहार से हुई थी। 14 जनवरी 2026 को सुरेश की मौत हो गई थी।