मैनपुरी में हरियाणा पुलिस पर हमला कर ट्रक चोरी का आरोपी फरार, पुलिस ने रात में किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। ट्रक चोरी के वांछित को पकड़ने आयी हरियाणा पुलिस टीम पर आरोपित के परिवारीजन ने हमला बोल दिया। गाड़ी में तोड़फोड़ की। हमले में हरियाणा पुलिस के दो सिपाही घायल हो गए। अफरातफरी के बीच आरोपित भाग निकला। हमले का मुकदमा दर्ज करवाकर ट्रक लेकर पुलिस लौट गई। पुलिस ने आरोपित को शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया।

राहुल हरियाणा में ट्रक चलाता था था। 15 दिन पूर्व वह ट्रक चोरी करके भाग निकला। ट्रक मालिक ने ड्राइवर राहुल के खिलाफ पल्ला थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपित का सुराग लगाती हुई पल्ला थाना पुलिस की टीम एसआइ राजकुमार के नेतृत्व में शुक्रवार रात पहुंची और स्थानीय पुलिस के साथ रात 11 बजे राहुल के घर पर दबिश दी।