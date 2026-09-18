झांसी में सैंपल लेने के बहाने बुलाया, फिर पीट-पीट की थी ड्रग कारोबारी की हत्या, सिपाही समेत 8 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता,. झांसी। एलएलबी छात्र व ड्रग कारोबारी परवेज अली की सन्दिग्ध मौत की पुलिस ने गुत्थी सुलझाते हुये अहम खुलासे किये हैं। पुलिस ने इस मामले में प्रेमनगर थाने में सिपाही आशीष समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हत्या में प्रयुक्त 3 कार व 7 मोबाइल फोन कब्जे में लिये हैं। छानबीन के दौरान ड्रग का अवैध कारोबार करने की भी जानकारी सामने आई है।

पूछताछ में कई जानकारियां मिलने के बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। एसएसपी विकास कुमार ने बताया कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र के विजयनगर स्थित नहर रोड निवासी अहसान अली का पुत्र परवेज अली 13 सितम्बर की रात 9 से 10 बजे के बीच रैपिडो बाइक बुक कर घर से निकला था।

इसके बाद रात 1 बजे परवेज नशे की हालत में नगरा हाट में पड़ा हुआ मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे उपचार के लिये मेडिकल कॉलिज भेजा था, जहां उसकी मौत हो गई थी। पोस्टमॉर्टम के बाद शरीर पर चोटों के निशान और दांत से काटे जाने के निशान देखकर हत्या की आशंका के मद्देनजर पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। जांच दौरान पता चला कि मृतक परवेज ड्रग का अवैध कारोबार करता था। आरोपियों ने परवेज को ड्रग का सैम्पल लेने के बहाने सुकुवा-ढुकुवा कॉलनि बुलाने के बाद कार में बैठा लिया था।