झांसी में ग्वालियर-शिवपुरी बाईपास पर बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई बाइक, पति-पत्नी की मौत

जागरण संवाददाता, झांसी। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्वालियर-शिवपुरी बाईपास स्थित झांसी एम्पायर सिटि के सामने ओवरब्रिज पर बुधवार की दोपहर सड़क हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी की मौत हो गई।

दोनों शिवपुरी के पिछोर थाना क्षेत्र के ग्राम हिम्मतपुर निवासी थे और रिश्तेदारी में युवक के लिए बहू देखने सखी के हनुमान मन्दिर जा रहे थे।

बताया गया कि बालकृष्ण (45) अपनी पत्नी रामरती (42) के साथ बाइक से जा रहे थे। अपराह्न लगभग 1 बजे दोनों ओवरब्रिज पर पहुंचे। इसी दौरान उनके बराबर से एक अन्य बाइक भी चल रही थी। चर्चा है कि पीछे से आए किसी भारी वाहन के चालक ने हॉर्न बजाया। इससे बाइक सवार दंपति का सन्तुलन बिगड़ा और बाइक डिवाइडर से टकराने के बाद दोनों सड़क पर गिर पड़े।

हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। कुछ लोगों ने आशंका जताई कि गिरने के बाद दम्पति के ऊपर से भारी वाहन गुजर गया, जिससे उनकी मौत हुई।